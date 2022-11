Das Gasthaus Schleppi bietet wieder Live-Musik drinnen im Saalong: Am 19. November spielt Smitty und Blues Plus. Dahinter steckt eine Auswahl der bekanntesten Blues- und Soulmusiker der Region. Lokalmatador Sepp Stephan ist dabei und – als einzige Frau – die Sängerin Ty Le Blanc.

Ty Le Blanc mit ihrer facettenreichen Stimme, Sepp Stephan an der Gitarre, der saarländische Bassist Michael Schäfer von der Showband The New Generation, der locker-funkige Profi Tony Burks am Schlagzeug und nicht zuletzt mit dem gebürtigen Österreicher Thomas Girard von der Zweibrücker Musikwerkstatt das Saxophon-Gesicht der Jazz- und Blues-Szene mindestens im Saarland und in der Pfalz: Bernard „Smitty“ Smith hat für die Formation Blues Plus die Creme der regionalen Szene um sich geschart.

Auch den Fans im Kreis Kusel sind die einzelnen Akteure mit Sicherheit ein Begriff – sie waren etwa mit von der Party, als wegen der Pandemie nur Biergartenkonzerte bei Schleppi laufen konnten. Die international agierende Ty Le Blanc ist, was die Region angeht, eine Entdeckung von Bassist, Bandleader und Produzent Rolf-Dieter Schnapka, der sie als Frontfrau seiner Connection beim überregional erfolgreichen Jazzfrühschoppen im Auswanderermuseum in Oberalben im Jahr 2016 erstmals in Szene setzte.

Eine ganz eigene Handschrift

Le Blanc verdanken Smitty und Blues Plus auch eine eigene künstlerische Handschrift. „,Part Time Lover’ und ,A Mans World’ spielen wir in ganz eigenen Versionen, die Ty eingebracht hat“, erzählt Sepp Stephan. „Die kann man übrigens auch auf You Tube schon mal anhören.“ Stephan selbst hat beispielsweise ,What About Us’ beigesteuert: „Musik und Chorus-Text sind von mir, Smitty hat den Rest der Lyrics geschrieben.“ Klassiker aus Blues und Soul stehen ebenfalls auf dem Programm, von „All Along the Watchtower“ über „Fever“ und „Ain’t No Sunshine“ bis „Pretty Woman“ und „Blue Jeans Blues“ reicht das immergrüne Repertoire.

Blues plus nimmt darauf Bezug, dass wir nicht nur Blues in Reinform spielen“, sagt Stephan. Die meisten Stücke erhalten zudem eine besondere Note durch das Saxophon von Thomas Girard: Der hat einst in Graz sein Studium von Saxophon und Jazz mit Auszeichnung abgeschlossen und nach jahrzehntelanger Praxis nichts verlernt.

Rückkehr an einen vertrauten Ort

Bernard Smith, der in Homburg wohnt, kehrt am Samstag an einen Ort zurück, zu dem er besondere Beziehungen hat. Gebürtig in Florida stammt er, wie er sagt, zwar aus einer musikalischen Familie, doch beruflich zog es ihn zur Flugzeugtechnik, durch die er 1982 in Deutschland und schließlich auf der Ramsteiner Air Base landete. In einer Band zu singen, war zunächst keine Option. Das änderte sich erst 1994.

Damals, so erzählte er im Interview, habe er in Schönenberg-Kübelberg gewohnt und in der Kneipe immer zwei Stücke gesungen: „Country Roads“ und „Stand by me“. Kollegen wurden aufmerksam, und von da an war es nur ein kurzer Weg zur Gründung der bekannten Uptown Shufflers, die es zwar immer noch gibt, allerdings nur in den USA: Mitbegründer Dieter Jagiela habe den Namen dorthin mitgenommen.

Info

Smitty und Blues plus, Samstag, 19. November, 20 Uhr, Saalong im Gasthaus Schleppi, Saarbrücker Straße 80, Schönenberg-Kübelberg. Vorverkauf unter 06373 2785 und www.schleppi.de, sowie Abendkasse ab 19 Uhr.