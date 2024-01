In der Nacht zum Samstag verständigte eine Einwohnerin der Ortsgemeinde Gries die Polizei. Sie hatte nach Angaben der Ermittler kurz vor Mitternacht Hilferufe eines Mannes gehört, die vom Ohmbachsee kamen. Vor Ort konnten die Beamten keine Hinweise auf eine Person in Notlage finden, sodass die Feuerwehr und der Rettungsdienst hinzugerufen wurden. Mit im Einsatz war die Multikoptereinheit der Feuerwehr Glan-Münchweiler. Diese teilt in einem Einsatzbericht mit, dass die komplette Eisfläche des Sees im Uferbereich sowie die Wasserfläche aus der Luft abgesucht worden seien. Dabei kam laut Polizei auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Jedoch ohne Erfolg. Es wurde keine hilflose Person gefunden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 21 Kräften vor Ort.