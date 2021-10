Die Kuseler Arztpraxis Kusch beteiligt sich an den Herzwochen, die über den ganzen Monat November bundesweit stattfinden. Am Samstag, 6. November, werden zwischen 10 und 12 Uhr Vorträge, Tipps zur Ernährung sowie Messungen des Blutdrucks angeboten. Veranstaltungsort sind die Praxisräume in der Bahnhofstraße 52. Dort gelten die 3G-Regeln.

Unter dem Motto „Herz unter Druck“ steht im aktuellen Jahr das Thema Bluthochdruck im Fokus der Herzwochen. Wie die Deutsche Herzstiftung mitteilt, hat etwa ein Drittel aller Erwachsenen bundesweit einen zu hohen Blutdruck. Dabei sei Bluthochdruck einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen oder den Verschluss der Beingefäße. Daher sollte jeder seinen Blutdruck kennen und spätestens ab dem 40. Lebensjahr regelmäßig messen, empfiehlt die Herzstiftung.