Nachdem die HSG Schwarzerden-Kusel das erste Duell gegen den TuS Elm-Sprengen III in der Vorwoche noch für sich entscheiden konnte, kostet sie eine ganz schwache zweite Halbzeit jetzt die Meisterschaft der B-Liga Saar. Nach der 18:36 (11:16)-Niederlage im Saisonfinale stehen die HSG auf Platz drei.

Die Vorzeichen waren eindeutig: Weil dem TuS Wiebelskirchen im Nachholspiel nur ein 24:24-Remis gelang, hatten die Kuseler die Meisterschaft selbst in der Hand. Ein Sieg beim direkten Konkurrenten Elm-Sprengen III hätte gereicht. Aber der Gegner bestimmte das Spielgeschehen von Anfang an und führte nach sechs Minuten mit 5:2. Die HSG agierte unsicher im Zusammenspiel, im Angriff lief es nicht rund. Zunehmend verlor die Abwehr den Zugriff, ließ freie Würfe zu und zog im Eins-gegen-Eins den Kürzeren. Ab der 20. Minute setzten sich die Gastgeber mit einem 4:0-Lauf das erste Mal etwas mehr ab. So ging die HSG mit einem 11:16-Rückstand in die Kabine.

Danach startete die HSG den Versuch einer Aufholjagd und konnte zunächst auf 14:18 verkürzen (34.). Beim Stand von 21:16 (42.) kippte das Spiel jedoch komplett, es folgten 17 torlose Minuten für die Gäste. Unkonzentriertheiten im Angriffsspiel, aber vor allem etliche Pfosten- und Lattentreffer, sorgten für eine frühe Entscheidung. Auch die Abwehr blieb löchrig. Mit dem deutlichen 36:18-Sieg sicherte sich der TuS Elm-Sprengen III die verdiente Meisterschaft. „Doch auch mit dem dritten Platz darf die Mannschaft von Trainer Christian Jung stolz auf diese starke Saison und ihre überragende Stimmung im Team sein“, sagt Wolfgang Serbiné, Abteilungsleiter Handball beim TV Kusel. „Was Mannschaft und Trainer nach langen Jahren ohne aktiven Herrenhandball in Kusel in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, ist herausragend.“ Neue Mitspieler sind immer willkommen. Infos gibt es unter www.handball-kusel.de.

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Müller/Wittke (Tor) - Bottelberger (1), Rohe (2), Wolny (6), Kollmann (6/1), Hinkelmann, Helling, Kusch (1), Zimmer, Hofrichter (2).