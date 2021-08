Im Helfer-Shuttle-Bus aus dem Landkreis Kusel, der am 14. August ins Hochwassergebiet im Landkreis Ahrweiler aufbricht, sind noch Plätze frei. Das teilte Kreissprecherin Karla Hagner mit. 50 Plätze sind verfügbar, bislang haben sich rund 20 Helfer bei der Kreisverwaltung angemeldet (christa.dahl@kv-kus.de). Der kostenlose Shuttle-Bus fährt am Samstag, 14. August, um 4.30 Uhr auf dem Kuseler Messeplatz ab, legt gegen Uhr noch einen kurzen Stopp auf dem Kerweplatz Freisen an, um weitere Mitfahrer zusteigen zu lassen, und anschließend ins Hochwassergebiet. Die Rückfahrt ist sonntags ab 19 Uhr. Für die Fahrt gelten Maskenpflicht und die sogenannte 3G-Regel. Die Helfer werden voraussichtlich in der Gemeinde Hönningen im Landkreis Altenahr zum Einsatz kommen. Neben Schlafsack und Wechselkleidung – übernachtet wird auf einem Campingplatz – können die Helfer auch Werkzeug mitbringen: Bedarf besteht Hagner zufolge an elektrischen Werkzeugen für die Aufräumarbeiten, zum Beispiel Bohrmaschinen.