Liederabende, Konzerte, Lesungen, Unterhaltung und Singen: Der Träger- und Förderverein Synagoge Meisenheim hat für die kommenden Monate ein vielseitiges Kulturprogramm aufgelegt. Die Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Volksbildungswerk finden in der ehemaligen Synagoge, dem heutigen Haus der Begegnung, in Meisenheim statt.

Den Auftakt bildet am Mittwoch, 9. März, ab 19.30 Uhr eine Lesung des Meisenheimer Autors Jochen Oppermann. Der 1980 in Kaiserslautern geborene Pädagoge und Autor liest aus seinem zum