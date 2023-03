Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Metalza, einem Workout zu Metal-Musik, möchte der TV Waldmohr bald eine neue Sportart in sein Kursprogramm aufnehmen. In einem Schnupperkurs konnten am Samstag erste Eindrücke gesammelt werden. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Hannah Kaiser war dabei und hat’s ausprobiert.

Als ich gemeinsam mit einer Freundin die Halle des TV Waldmohr betrete, habe ich noch keine Vorstellung von dem, was uns dort erwartet. Die Sportart Metalza kennen wir beide nicht – und Metal gehört