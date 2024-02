Die Gemeinde musste insgesamt fünf Brücken einer Prüfung unterziehen. Drei davon im Innenbereich und zwei im Außenbereich – an allen gibt es Handlungsbedarf.

Das berichtet Ortsbürgermeister Philipp Gruber der RHEINPFALZ. In einem nächsten Schritt werden gemeinsam mit der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und dem Prüfer die Brücken in Augenschein genommen, um einen Maßnahmenplan zu erstellen und auch zu klären, was in Eigenleistung möglich sein wird. Größeren Handlungsbedarf gebe es vor allem bei einer Brücke im Außenbereich, an einem Wirtschaftsweg gelegen. Aktionen zum Korrosionsschutz, um weitere Schäden zu vermeiden, sowie Maßnahmen um Schäden und Mängel zu beseitigen, sollen priorisiert und möglichst wirtschaftlich durchgeführt werden.