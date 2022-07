Die Herren 40 des TC Grumbach haben am letzten Spieltag den Aufstieg in die A-Klasse perfekt gemacht. Obwohl es die erste Saison war, bestand das Team aus erfahrenen Spielern, weshalb der Titel in der B-Klasse das erklärte Ziel war.

Nach der Gruppeneinteilung wurde deutlich: Mit den Kreisstädtern aus Kusel wartet gleich am ersten Spieltag ein Schwerkaliber. Die zwei entscheidenden Spiele gewann Grumbach im Match-Tie-Break zum 5:1-Sieg. Die Herren 40 gaben daraufhin kein einziges Spiel mehr ab. Grumbach besiegte den TV TA Weidenthal, den 1. TC Otterberg und den TC Eisenberg mit 0:6. „Wir freuen uns schon sehr auf die neue Herausforderung in der A-Klasse und hoffen, auch dort eine erfolgreiche Saison spielen zu können“, kommentierte Mannschaftsführer Pascal Jung, der eine Bilanz von 6:1 Siegen aufweist, den Aufstieg. Marco Hasselmeier und Dominik Lenz (Foto) schauen auf eine makellose Bilanz von 7:0 Siegen zurück, davon vier Einzel- und drei Doppelerfolge. Es folgt Sebastian Eschmann (6:0). Seltener zum Einsatz kamen Björn Strobel, Markus Kappel (beide 2:0) und Wolfgang Giloj (1:0).