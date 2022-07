Marijan Griebel (MSC Potzberg Altenglan) hat seine Chance auf den Gewinn der deutschen Rallye-Meistermeisterschaft gewahrt. Mit Beifahrer Tobias Braun aus Maikammer hatte er bei der Rallye Mittelrhein in Wittlich nach zwölf Wertungsprüfungen und 144 Kilometern auf Bestzeit einen Vorsprung von 21,9 Sekunden.

Griebel sprach hinterher von „Rallyefahren, wie ich es liebe, es ging über Weinberge mit vielen Spitzkehren und Kurven, Berg hoch und Berg runter und man sah über Kuppen fliegende Autos“. Das Duo Griebel/Braun nahm nicht nur den Sieg mit nach Hause. „Wir haben zudem noch die Power Stage gewonnen und damit fünf Zusatzpunkte eingefahren“, freut sich der amtierende deutsche Rallyemeister.

Der Start ins Rennwochenende verlief verhalten. Zunächst setzten sich Dominik Dinkel/Pirmin Winklhofer (Wonsees/Österreich) im Ford Fiesta Rally 2 an die Spitze und Griebel/Braun folgten mit 5,3 Sekunden Rückstand auf Rang drei. Auf der zweiten Wertungsprüfung gab es aber den ersten Sieg. Nach etwas Ernüchterung in den folgenden Prüfungen begann Renntag zwei mit einem Paukenschlag. Das Duo fuhr sechs Siege in Folge ein, hatte einen Vorsprung von 17,7 Sekunden. Der Grundstein zum Sieg. Das Team ist Dritter der Gesamtwertung.