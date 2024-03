Geschlossenheit bewiesen die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal bei der Aufstellung ihrer Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 9. Juni. Alle Kandidaten wurden einstimmig oder mit maximal zwei Enthaltungen gewählt. Der Frauenanteil liegt bei 58 Prozent.

Grüne-Spitzenkandidatin in der VG ist Katja Daish aus Altenkirchen – eine der beiden Vorstandssprecherinnen des Grünen-Kreisverbands Kusel. Die 39-Jährige, die aus Krottelbach stammt, ist in der Lokalpolitik ein unbeschriebenes Blatt. In ihrer Vorstellung sagte sie, dass ihre Hauptmotivation ihre beiden Kinder, ein und vier Jahre alt, seien. Klimapolitik und die Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie nannte die Softwareentwicklerin als ihre politischen Schwerpunkte. Mit Offenheit und Transparenz wolle sie grüne Politik in der VG betreiben. Auf Platz zwei der Liste folgt mit Oliver Gretzschel ein in der Lokalpolitik erfahrener Kandidat. Der Henschtaler ist in der aktuellen Legislaturperiode der Fraktionssprecher seiner Partei im Rat der VG Oberes Glantal, in dem die Grünen seit dem Wechsel von Denise Isenbruck von den Linken zu den Grünen mit fünf Sitzen vertreten sind.

Frauen und Männer wechseln sich ab

Auf den weiteren Listenplätzen wechseln sich Frauen und Männer ab. Die ersten fünf Positionen sind jeweils dreifach genannt, die weiteren Listenplätze einfach. Insgesamt konnten die Grünen in der VG Oberes-Glantal 29 Kandidaten für ihre Listenwahl aufstellen. Katja Daish freute sich über großen Zulauf, den die Grünen im Landkreis Kusel in den vergangenen Wochen erfahren haben. Seit Beginn des Jahres sei die Anzahl der Mitglieder von rund 50 auf fast 70 angestiegen – allerdings ein deutliches Nord-Süd-Gefälle zu beklagen. Während sich die Grünen im Südkreis über eine volle Kandidatenliste freuen, werden sie aller Voraussicht nach in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein nicht antreten, sagte Daish. Von einer guten und konstruktiven Arbeit im Rat berichtete Oliver Gretzschel. Dank einer Grünen-Initiative habe die VG seit 2021 ihren eigenen Klimaschutzmanager und seit 2023 ein Klimaschutzkonzept. Großes Anliegen der Grünen sei die systematische Umgestaltung der Schulhöfe der Grundschulen von Betonwüsten zu schattigen und begrünten Pausenflächen. Bei der Arbeit im Rat setzte man bewusst auf eine breite Zusammenarbeit mit anderen Parteien. Mit einem Blick auf die künftige Ratsarbeit erklärte Gretzschel, bei den projektierten Neubauvorhaben der Verwaltung auf eine möglichst nachhaltige und klimaneutrale Bauweise achten zu wollen.

Die Kandidaten

Die Kandidaten auf den ersten 20 Listenplätzen von Bündnis 90/Die Grünen für die Wahl des Verbandsgemeinderats Oberes Glantal im Juni sind: Katja Daish (Altenkirchen), Oliver Gretzschel (Henschtal), Denise Isenbruck (Herschweiler-Pettersheim), Alexander Petry (Gries), Andrea Zieger (Steinbach am Glan), Michael Rothenbücher (Herschweiler-Pettersheim), Karina Weißenauer (Glan-Münchweiler), Tim Heinz (Henschtal), Katrin Franz (Glan-Münchweiler), Andreas Harth (Henschtal), Maria Winkler (Glan-Münchweiler), Volker Otto Liedke-Bösl (Matzenbach), Gabriele Ecker (Quirnbach), Wolfgang Frey (Rehweiler), Annette Harth (Henschtal), Gerhard Fauß (Nanzdietschweiler), Stefanie Basler (Krottelbach), Rainer Simon (Henschtal), Susanne Strauß (Rehweiler), Leif Hirschel (Herschweiler-Pettersheim).