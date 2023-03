Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In vielen Familien sind beide Elternteile berufstätig, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwierig. Um Eltern dabei zu unterstützen, will die VG Oberes Glantal an ihren Grundschulen eine Frühbetreuung anbieten. Ob das ab Februar klappt, ist offen.

Die Idee ist simpel: Eltern sollen ihre Kinder montags bis freitags bereits ab 7 Uhr zur Schule bringen können. Dort werden die Kleinen betreut, bis der reguläre Unterricht beginnt. Die Idee