Mit einem Festwochenende feiert der Gesangverein „Frohsinn“ am kommenden Wochenende in Hüffler nachträglich seinen 100. Geburtstag. Wegen Corona wurden die Feierlichkeiten zum Jubiläum um zwei Jahre verschoben. Dafür wird jetzt umso mehr geboten, kündigt Kassierer Egon Rotfuchs an.

Die Feierlichkeiten beginnen am Freitagabend, 7. Juli, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Hüffler mit dem Auftritt der Band „Die Üblichen Verdächtigen“.