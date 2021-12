Ein Autofahrer hat am Donnerstagmittag zwischen 13.10 und 13.30 Uhr sein Auto gegen die Hauswand eines Hauses im Brunnenweg in Wiesweiler gelenkt. Wie die Polizei mitteilt, wurde vermutlich bei einem Wendevorgang der Putz an der Laibung des Garagentores beschädigt. Der Fahrer für davon, es wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Unfallfahrzeug und ist erreichbar unter 06382 9110.