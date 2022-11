„Gegen das Vergessen“. So lautet der Titel einer Veranstaltung im Atelier Caro, Am Hofacker 6, in Kusel am Mittwoch, 9. November, anlässlich der Ereignisse in der Reichspogromnacht vor 84 Jahren. Einlass ist ab 18 Uhr bei freiem Eintritt, Spenden für den Förderverein Ehemalige Synagoge Odenbach werden entgegengenommen. Los geht’s um 19 Uhr mit einem Vortrag von Frank Rech über das Konzentrationslager Nanzweiler-Stuthof und dessen Verbindung nach Kusel. Im Anschluss spricht Hans-Christian von Steinaecker über die Stolpersteine in Kusel. Ein Rundgang zu den Gedenksteinen schließt sich gegen 20.30 Uhr an. Zudem werden im Atelier Bilder aus dem Buch „Auf Lastwagen verladen“ ausgestellt und Infos über die Synagoge in Odenbach präsentiert.