Dass die Corona-Ampel am Wochenende im Landkreis Birkenfeld von weiß auf rot gesprungen ist, lag nicht nur wie zunächst vermutet am Meldeverhalten des US-Militärs. Eine große Ansteckungsquelle war Berichten zufolge offenbar eine Geburtstagsfeier in einem kleinen Dorf in der Verbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen, die auch in Idar-Oberstein zur Ausbreitung der Erkrankung führt.

Das US-Militär hatte rund 50 positive Befunde von GIs seit Ende September gesammelt und Mitte der Vorwoche gebündelt weitergeleitet. Dies hatte die Birkenfelder Kreisverwaltung am Mittwoch bekanntgegeben. Laut einer Mitteilung steht inzwischen fest, dass nur 15 dieser Befunde aus den für den Inzidenzwert maßgeblichen sieben Tagen stammen.

Freiwillig Masken tragen

Im Landkreis Birkenfeld sollen nun Feiern auf zehn Teilnehmer begrenzt werden und öffentliche Veranstaltungen auf 75 Personen. Das Idar-Obersteiner Gesundheitsamt appelliert an die Bürger, auf stark besuchten Plätzen, auch in Fußgängerzonen, Masken zu tragen, und an Kommunen, beispielsweise Martinsumzüge und Weihnachtsmärkte abzusagen.

Für Gaststätten gibt es laut der Mitteilung keine verschärften Auflagen. GIs dürfen in Baumholder Bars bereits seit einigen Tagen nicht mehr besuchen.

Stand Montagmittag meldete das Landesuntersuchungsamt für den Kreis Birkenfeld 103 akut an Covid-19 Erkrankte.