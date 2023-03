Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Gasthaus Gerlach in Konken tut sich was. Ein Gerüst steht um das seit Ende Juni geschlossene Lokal, innen brummen Bohrer. Der neue Eigentümer, Mehmet Alan Yildiz, plant die Wiedereröffnung für Mai. Eigentlich handelt es sich sogar um zwei Eröffnungen.

Mehmet Alan Yildiz betreibt bereits seit zehn Jahren in Herschweiler-Pettersheim den Schnell-Imbiss „Dina Kebap“ an der Hauptstraße. Zuvor betrieb er einen Imbiss in Kusel. Nun