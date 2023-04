Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Marathon alleine ist für Günther Bergs nicht genug. Und so organisiert er nach coronabedingter, zweijähriger Pause am kommenden Wochenende zum siebten Mal den Pfälzer Bergland-Trail, ein Etappenrennen über fast 130 Kilometer. Selbst aus den Niederlanden, Belgien und Dänemark reisen einige Läufer dafür nach Wolfstein an.

52, 49, 27 lauten die Parameter für besonders hartgesottene Läufer. Denn so viele Kilometer gilt es an drei aufeinanderfolgenden Tagen von Freitag, 25., bis Sonntag, 27.