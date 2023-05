Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Götz Alsmann holt am 17. November mit seiner Band das wegen Corona verschobene Konzert in der Kuseler Stadthalle nach. Unter dem Titel „L.I.E.B.E.“ bringt er Jazzschlager auf die Bühne. Was genau er darunter versteht, erläutert er im Gespräch mit RHEINPFALZ-Redakteur Christian Hanelt.

Herr Alsmann, zuletzt waren Sie in der Region mit dem „Paris“-Programm ...

Oh je, das ist ja schon zehn Jahre her.

Fast. Es war 2013 in Zweibrücken. Nun sind Sie mit dem Programm „L.I.E.B.E.“ unterwegs, das auch schon zwei Jahre alt ist.

Nominell