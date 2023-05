Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was verbinden Menschen mit Fritz Wunderlich, 54 Jahre nach seinem Tod? Was bedeutet ihnen seine Stimme, woran denken sie, wenn sie den Namen hören? Die RHEINPFALZ hat Kulturschaffende gebeten, ihre Gedanken mit den Lesern zu teilen. Hier die spontanen Antworten.

Sonia Achkar, Konzertpianistin (Leipzig):Mit Fritz Wunderlich verbinde ich ...

...ein großes Stück Heimat.