„Gemeinsam mit euch, damit sich was bewegt“ lautet der Slogan der Freien Wähler zur Kommunalwahl im Kreis Kusel. Die Partei hat ihre Wahlvorschlagsliste für den Kreistag zusammengestellt. Angeführt wird sie erneut von Helge Schwab.

Wie die Freien Wähler mitteilten, tagte die Mitglieder- und Delegiertenversammlung des Kreisverbandes Freier Wählergruppen (FWG) im Landkreis Kusel zur Aufstellung der Kreistagsliste bereits Anfang März im Dorfgemeinschaftshaus von Herschweiler-Pettersheim.

Kreisvorsitzender Helge Schwab informierte darüber, was in den vergangenen Jahren auf Initiative der Freien Wähler geleistet worden sei. Er nannte unter anderem den Erhalt der Kreissparkasse Kusel, die Einrichtung der Zulassungsstellen im Nord- und Südkreis, den Erhalt der Förderschullandschaft, die Einführung der Gemeindeschwestern im Landkreis Kusel als Beispiele. 15 Delegierte und mehr als 30 Mitglieder waren laut Mitteilung gekommen, um die Bewerberliste für den Kreistag aufzustellen.

Erfahrene Mitglieder und neue Ideen

„Wir wollen unsere Erfahrung aus den kommunalen Gebietskörperschaften und der bisherigen Gremienarbeit mit neuen Ideen und jungen Mitgliedern in Einklang bringen“, sagte der Kreisvorsitzende in seiner Eröffnungsrede. Die Listenaufstellung sei vor der Abstimmung ausgiebig besprochen worden, die Kandidaten konnten sich und ihr Programm vorstellen. Nach zwei Stunden konnte Versammlungsleiterin Margot Schillo schließlich die fertige Liste mit allen Bewerbern verlesen. Alle seien ohne Gegenstimmen in geheimer Wahl gewählt worden.

Die FWG trete mit insgesamt 26 erfahrenen Bürgermeistern, Ortsvorstehern und Beigeordneten, Gemeinde- beziehungsweise Stadtratsmitgliedern auf Ebene des Landkreises an.

Freie-Wähler-Kandidaten

Die Kandidaten auf den ersten 20 Listenplätzen der Freien Wähler für die Kreistagswahl Kusel am Sonntag, 9. Juni, sind laut Mitteilung Helge Schwab, Margot Schillo, Olaf Radolak, Matthias Doll, Peter Stein, Stefan Hoffmann, Pascal Barz, Klaus Jung, Axel Meyer, Udo Schmeiser, Walter Schanz, Nina Ludwig, Rainer Krupp, Kevin Zimmer, Lukas Radolak, Dieter Nau, Uwe Bier, Karl Heinz Kondratiuk, Timm Zens und Elke Dorn.