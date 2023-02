Das Frauenteam der HSG Schwarzerden-Kusel empfing am Sonntag den bisher verlustpunktfreien Spitzenreiter HSG Oberthal-Hirstein III zum Heimspiel in der Bruchwaldhalle Freisen. Die Gastgeberinnen übernahmen durch ihren 23:19 (9:9)-Sieg die Tabellenspitze in der A-Liga Ost.

Die Gäste zeigten ihre Ambitionen gleich zu Beginn und legten mit Führungen zum 2:0 und 4:2 zunächst vor. Die HSG Schwarzerden-Kusel tat sich dagegen schwer im Angriff: technische Fehler, ungenaue Zuspiele und ein wenig druckvolles Angriffsspiel. Wenn dann Würfe aufs Tor von Oberthals Torfrau kamen, war diese zur Stelle oder die Würfe gingen gar deutlich am Tor vorbei. Nach 23 Minuten standen gerade mal vier Treffer für die Sieben von Trainer Hans-Peter Eckert auf der Anzeigetafel, zwei davon waren zudem Siebenmeter. Bis zur Pause fiel dann noch der 9:9-Ausgleich.

In Hälfte zwei dann das bis dahin gewohnte Bild. Oberthal legte vor und Schwarzerden-Kusel rannte einem Ein- bis Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Doch die Abwehr stand nun stabiler und Torfrau Melanie Becker hielt ihre Mannschaft mit mehreren gehaltenen Siebenmetern im Spiel. Ab der 40. Minute steigerten sich die Spielerinnen der Heimmannschaft im Angriff. Mit dem 17:16 (45.) drehten sie die Partie und Schwarzerden-Kusel übernahm erstmals die Führung. Oberthal fiel im Angriff nicht mehr viel ein. Schwarzerden-Kusel erzielte weiter Tore und baute das Ergebnis bis zum 23:19 aus. Erfolgreichste Torschützin war Bianca Rohe mit sieben Treffern.

Mit dem Sieg löste die HSG Schwarzerden-Kusel die Gäste aus Oberthal-Hirstein auf Platz eins der Tabelle der A-Liga Ost des HV Saar ab. Beide Teams weisen 8:2 Punkte auf, dank des direkten Vergleichs aus beiden Spielen hat das Team von Trainer Eckert die Nase vorn.

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Becker M. (Tor) – Rohe (7), Busch (5/4), Freytag (4/3), Becker L. (3), Letzel (2), Steiner-Kuhn, Junker (je 1), Seiwerth, Serbiné, Hoffmann