Weil das Alarmstichwort Schlimmeres hat befürchten lassen, ist die Stützpunktfeuerwehr Kusel am Dienstag mit einem Löschzug am Raiffeisen-Gebäude nahe des Bahnhofs angerückt. Das Anwesen steht seit geraumer Zeit leer, im Innern brannte ein Bürostuhl, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte. Weil nun die Wehr gegen 9.47 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Bahnhofstraße gerufen worden war, sind die Einsatzkräfte in Zugstärke Richtung Bahnhof geeilt. Der Stuhl war rasch gelöscht. Ein Bahn-Mitarbeiter hatte das Tor zu der umzäunten Brache geöffnet, so dass wenigstens nicht auch noch die Einfriedung beschädigt werden musste, um zum Brandherd zu gelangen. Mit der Ursachenforschung beschäftigt sich jetzt die Polizei.