Beim sogenannten Spaziergang der Impfgegner in Kusel lief am Montagabend der langjährige NPD-Funktionär Sascha Wagner ganz vorne mit. Auf den Demonstrationszug wurde ein Böller geworfen. Dabei wurden laut Polizei drei Personen mit einem Knalltrauma leicht verletzt.

100 Spaziergänger zählte die Polizei am Montagabend in Kusel, 50 in Waldmohr. Zu einer Gegenkundgebung der Linksjugend hatten sich etwa 30 Menschen vorm Kuseler Rathaus versammelt. Bastian Drumm