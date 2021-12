Ein 25-Jähriger blickt nach einer Fahrzeugkontrolle am Mittwochmorgen mehreren Strafverfahren entgegen. Laut Polizeibericht stoppte eine Streife den Peugeot 106 des Mannes gegen 2.30 Uhr in der Bledesbacher Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines war und er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand – die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Zudem waren die am Auto angebrachten Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben worden. Außerdem wurden bei der 20 Jahre alten Beifahrerin ebenfalls Betäubungsmittel gefunden. Auch gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.