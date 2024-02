Angefangen hat alles in einer Garage, dann wurde ein kleiner Laden daraus und nun wurde das Geschäft erneut vergrößert. Christoph und Doreen Jung aus Haschbach haben in Altenglan einen Fachmarkt für Tierbedarf und Tierfutter eröffnet.

Christoph Jung ist ein Hundefreund. Als vor mehreren Jahren sein Rottweiler schwer erkrankte, beschäftigte er sich damit, wie er seinen Vierbeiner gesund ernähren kann. Anfangs bereitete er das Hundefutter in seiner Garage zu. Vor drei Jahren machte er sich mit seiner Ehefrau Doreen selbstständig und eröffnete in der Kuseler Ringstraße die „Barf Ecke“. „Barf“ steht für „Biologisch artgerechtes rohes Futter“.

Christoph Jung hatte zuvor bei einer Tiernaturheilkundeschule einen Lehrgang abgeschlossen und ist seither „Zertifizierter Ernährungsberater für Hund und Katze mit Schwerpunkt Barf“. Nach Angaben Jungs war der Kundenzuspruch groß. Da jedoch die Ladenfläche – rund 100 Quadratmeter – nicht ausbaufähig gewesen sei, beschloss er, sich nach einem anderen Standort umzusehen. In Altenglan wurde er fündig.

Ein Jahr Renovierung

Zehn Jahre stand das Gebäude in der Kuseler Straße 48 leer. Zuvor hatte dort ein Discounter eine Filiale betrieben. Nach fast einjähriger Renovierung hat das Ehepaar das Geschäft am Donnerstag, 1. Februar, eröffnet. Auf 530 Quadratmetern Verkaufsfläche bieten Christoph und Doreen Jung knapp 7300 unterschiedliche Artikel für Hunde, Katzen, Vögel, Nager, Kaninchen und Pferde an. Die Filiale wird weiterhin Barf-Produkte anbieten, genauso wie Futterzusätze und rezeptfreie Medikamente. Das Ehepaar beschäftigt zwei Voll- und sechs Teilzeitkräfte. „Wir haben mit dem Immobilienbesitzer einen zehnjährigen Vertrag abgeschlossen“, berichtet Christoph Jung, der betont, dass der Standort an der B420 ideal sei.