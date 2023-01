Auf der Straße hoch zur Grundschule und Realschule plus in Wolfstein sollen sogenannte Nägel angebracht werden, damit nicht mehr so schnell gefahren wird. Tempo 30 gilt im unteren Teil der Straße Im Tauchental, weiter oben weist ein Schild dann Tempo 10 aus. „Das interessiert die Leute nicht“, sagt Stadtbürgermeister Herwart Dilly im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Die Eltern rasen da rauf wie wild, die Busse auch.“ Besonders gefährlich sei das, wenn die Schüler in Gruppen liefen – nicht immer nur auf dem Gehsteig.

Die mangelnde Rücksicht der Autofahrer habe er kürzlich bei einer Begutachtung der Bauarbeiten an der Straße erlebt und sehe nun „leider, leider“ keine andere Möglichkeit, als mit markanten Erhebungen, Nägeln wie bei einem Drive-In, gegenzusteuern. Diese sollen eingebaut werden, wenn die Kanalbauarbeiten erledigt sind.

Viel Wasser aus dem Hang

Die Arbeiten am Kanal ziehen sich länger hin als erwartet, weil sich herausgestellt hat, dass mehr Wasser aus dem Hang hinter der Turnhalle kommt als gedacht. Auslöser für die Bauarbeiten war, dass Wasser aus einer Quelle im Stollen abgeleitet werden soll, damit der Mischwasserkanal nicht überlastet wird. „Aus dem Berg kommt mehr als aus dem Stollen“, sagt Dilly jetzt. Außerdem habe sich gezeigt, dass die Einlaufschächte in der gepflasterten Straße zum Friedhof hin kaputt sind. Diese würden nun erneuert und auch an den Kanal für das Oberflächenwasser angeschlossen.