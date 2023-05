Lauterecken. Das traditionelle Pfingstturnier des Eisstockclubs findet am Pfingstsonntag, 28. Mai, auf dem Eisstockplatz des Vereins unweit der Pfälzerwald-Hütte statt. Los geht’s um 9.30 Uhr.

Von Sabrina Schreiner

An dem Wettbewerb werden in diesem Jahr fünf Mannschaften teilnehmen. Die Ausrichter dürfen sich dabei über internationale Beteiligung freuen. Denn zwei Teams aus Luxemburg, darunter auch die Nationalmannschaft, haben ihr Kommen zugesagt. „Dortmund hat abgesagt, die wollen eventuell die Meisterschaft feiern“, mutmaßt Axel Stenzhorn mit Blick auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga. Er und seine Lauterecker Mannschaftskollegen werden am Sonntag ebenfalls mit von der Partie sein und versuchen, den Eisstock möglichst nah ans Ziel, die sogenannte Daube, zu bringen.

Das Eisstockschießen hat gewisse Ähnlichkeiten zum Curling – nur ohne das Wischen und auf anderem Untergrund. Geschossen wird nämlich nicht auf Eis, sondern auf Asphalt. Gemein ist beiden Sportarten, dass Strategie und Taktik von großer Bedeutung sind, häufig entscheiden Millimeter, betont Stenzhorn.

Bis etwa 14 Uhr werde das Turnier mit den fünf Mannschaften, die Doppelrunden spielen, dauern. Im Anschluss sei es theoretisch für Besucher möglich, selbst einmal einen Versuch beim Eisstockschießen zu wagen – ansonsten sei es sonntagsvormittags beim Training möglich.

Die Bevölkerung ist am Sonntag eingeladen, um sich ein Bild von dem Sport zu machen, der in Rheinland-Pfalz nur noch in Lauterecken ausgeübt wird. Zudem wartet der Eisstockclub, der ohne ganz große negative Auswirkungen über die Pandemie gekommen sei, mit selbst geräucherten Forellen, Schwenkern, Würstchen, Kaffee und Kuchen auf.