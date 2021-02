Unbekannte brachen am Wochenende in den Baubetriebshof in der Industriestraße ein. Auf dem Gelände wurden mehrere Türen aufgehebelt. Die Täter entwendeten eine Vielzahl an hochwertigen Markenwerkzeugen. Aufgrund der Spuren geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Zum Abtransport des Diebesgutes ist vermutlich ein größeres Fahrzeug benutzt worden. Neben dem Diebstahlschaden verursachten die Täter auch einen Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.