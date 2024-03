Auf Medarder Gemarkung drehen sich bereits die Rotorblätter zweier Windräder. Läuft alles nach Plan, sollen bereits im nächsten Jahr zwei weitere Anlagen in Betrieb gehen.

Die Gemeinde plant, die Anlagen auf eigenen Flächen errichten zu lassen. Die drei Windräder sollen auf Ackerflächen nördlich der Ortslage in Richtung Breitenheim, Löllbach und Odenbach gebaut werden. Ende vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat erste Schritte eingeleitet und den Bebauungsplan auf den Weg gebracht sowie die Öffentlichkeit und Behörden um Stellungnahmen zum geplanten Projekt erbeten. Diese waren nun Thema in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates. Weder aus der Bevölkerung noch aus den Nachbarorten gab es Einwände. Die Stellungnahmen der Behörden werden in der weiteren Planung berücksichtigt. Da sich die geplanten Standorte im Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung befinden, könne es sein, dass ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren durchlaufen werden müsse, sagte Ortsbürgermeister Albert Graf. Dennoch sei das Ziel, dass 2025 mit den neuen Windrädern Strom produziert wird.