Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Noch ist Pause in Sachen Draisine im Landkreis. Doch die Verantwortlichen und die politischen Gremien befassen sich bereits jetzt mit der kommenden Saison, in der es einige Änderungen geben wird.

In der Saison 2024 rollt die Draisine mit einem neuen Betreibermodell und erhöhten Preisen durch das Glantal. Dafür gab der Kreisausschuss am Montag in Kusel einstimmig grünes Licht. Der Streckenabschnitt