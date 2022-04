Die DLRG Kusel hat am Sonntag mehrere Medaillen, persönliche Bestzeiten und Vereinsrekorde vom Meeting International de Sauvetage en Piscine (MISP) im belgischen Seraing bei Lüttich mit nach Hause gebracht. Besonders die Schwimmerinnen überzeugten.

Insgesamt zehn Kuseler Rettungssportler reisten zu den Einzel- und Mannschaftswettkämpfen in die wallonische Region, um sich mit Club- und Nationalmannschaften aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland zu messen. Für die Damen starteten Vanessa Schultz, Magdalena Benzmüller, Lea Lißmann, Francesca Schultz, Alina Wagner und Johanna Seilner. Für die Herren traten Sebastian Walle, David Schwarz und Tim Schmelzer an. Die Kuseler gewannen mehrere Medaillen: Alina Wagner holte bei den Juniorinnen zwei Siege (200 Meter Hindernis, 100 Meter kombinierte Rettungsübung) und einen zweiten Platz über 200 Meter Super Lifesaver. Zudem wurde sie Fünfte über 100 Meter Lifesaver. In der offenen Klasse wurde Magdalena Benzmüller Dritte über 200 Meter Hindernis und belegte Platz sieben über 100 Meter in der kombinierten Rettungsübung. Johanna Seilner belegte Rang vier über 200 Meter Hindernis und 100 Meter Retten mit Flossen. Vanessa Schultz erreichte Platz acht über 200 Meter Hindernis.

Sebastian Walle verpasst das Podest bei den Herren als Vierter über 100 Meter Retten mit Flossen und Fünfter im 50 Meter Retten, der dabei aber über beide Distanzen sowie über die 100 Meter Lifesaver einen Vereinsrekord aufstellte. Die Damen-Staffel (Vanessa Schultz, Magdalena Benzmüller, Lea Lißmann, Alina Wagner und Johanna Seilner) machte es dagegen besser und erschwamm den dritten Gesamtrang hinter Belgien und Niederlande. Auch Seilner erzielte über 100 Meter Retten mit Flossen eine neue vereinsinterne Bestleistung, berichtet Betreuer vor Ort und Trainer Andreas Kauf.