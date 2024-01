Störche gehören zu den Tieren, mit denen man gemeinhin den Frühling und Sommer assoziiert. Wenn die großen Vögel etwa auf frisch gemähten Wiesen auf der Suche nach Nahrung stolzieren. Doch mancher Weißstorch ist auch schon ganz früh im Jahr in unseren Breiten unterwegs.

Wer im Winter einem Storch begegnet, leide nicht an Halluzinationen, sagt Hans Drumm, Vorsitzender des Vereins Storchenfreunde Glantal aus Godelhausen. Die Storchenfreunde mit Sitz in Theisbergstegen zählten in diesen Tagen bereits acht zurückgekehrte Störche, berichtet Drumm. „Das ist nicht unnormal“, betont der Vogelfreund. Die Störche könnten auch weitere Strecken in der Region fliegen, wenn sie auf der Suche nach Nahrung sind.

Auch im vergangenen Jahr seien die fliegenden Rückkehrer früh gekommen, und im Jahr 2022 zählte der Verein bereits am 10. Januar zehn Störche, die aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt waren. Viele der Störche fliegen laut Drumm nicht mehr bis Afrika, sondern überwintern in Frankreich oder Spanien. Dies sei auch eine Folge des Klimawandels, ist Drumm überzeugt. Bis auf die jüngsten Frosttage sei das Futterangebot hierzulande sogar gut gewesen. In den überschwemmten Wiesen seien die Störche ernährungstechnisch fündig geworden.