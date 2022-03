Die Hauptrunden im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern sind abgeschlossen, am Wochenende 26./27. März geht es mit den Auf- und Abstiegsrunden weiter, die bis zum Pfingstwochenende dauern. Die Mannschaften spielen in Hin- und Rückspielen gegen jene Teams, die sie in der Hauptrunde noch nicht in ihrer Gruppe hatten. Ein Blick auf die Chancen aller Teilnehmer.

A-Klasse Kusel-Kaiserslautern (Aufstiegsrunde)

Die Tabelle nach Mitnahmepunkten:

1. FV Ramstein (15), 2. FV Kusel (12), 3. SG GlanAlb (11), 4. FV Kindsbach (7), 5. SV Mackenbach (6), 6. VfB Waldmohr (5), 7. VfB Reichenbach II (5), 8. TSG Wolfstein-Roßbach (4).

Aufstiegsregelung: Der Meister steigt auf, der Zweitplatzierte bekommt die Chance über eine Dreierrelegation mit den Vizemeistern aus den Staffeln Kaiserslautern/Donnersberg und Pirmasens/Zweibrücken.

A-Klasse Kusel-Kaiserslautern (Abstiegsrunde)

1. TuS Schönenberg (17), 2. TuS Glan-Münchweiler (12), SV Nanz-Dietschweiler II (12), 4. SG Breitenbach/Dunzweiler (11), 5. SV Steinwenden II (11), 6. SG Hüffler/Wahnwegen (11), 7. VfR Hundheim-Offenbach/Hinzweiler (11), 8. TSG Burglichtenberg (9), 9. SV Spesbach (9), 10. SG Bechhofen/Lambsborn (5).

Abstiegsregelung: Es drohen bis zu fünf Absteiger, mehr geht nicht. Drei Mannschaften indes wird es mindestens erwischen, aber auch nur dann, wenn der Vizemeister der Aufstiegsrunde es nicht in die Bezirksliga schafft und kein Verein aus der Bezirksliga in die A-Klasse Kusel-Kaiserslautern muss.

B-Klasse Kusel-Kaiserslautern

Gruppe A (Aufstiegsrunde)

1. SG Theisbergstegen-Etschberg (17), 2. SV Brücken (15), 3. SV Kübelberg (10), 4. SV Kohlbachtal (10), 5. TuS Bedesbach-Patersbach II (5).

Gruppe B (Aufstiegsrunde)

1. FV Ramstein II (11), 2. TuS Hohenecken II (8), 3. SV Rodenbach II (7), 4. SG Schopp/Linden II (6).

Gruppe C (Aufstiegsrunde)

1. SV Hauptstuhl (11), 2. SV Kottweiler-Schwanden (11), 3. SV Miesau (10), 4. SG Föckelberg/Bosenbach (1).

Aufstiegsregelung: Kurz und Knapp: Die jeweiligen Gruppensieger steigen auf.

Gruppe A (Abstiegsrunde)

1. SG Mühlbach/Neunkirchen (18), 2. SV Herschweiler-Pettersheim (13), 3. SpVgg ESP (10), 4. SG Altenglan/Rammelsbach (9), 5. FSV Krickenbach (8).

Gruppe B (Abstiegsrunde)

1. SV Einöllen (16), 2. FV Kusel II (16), 3. FV Weilerbach II (14), 4. SG Oberarnbach/Bann II (7), 5. FV Kindsbach II (4).

Gruppe C (Abstiegsrunde)

1. SG Haschbach/Schellweiler (16), 2. SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg (15), 3. SSC Landstuhl (10), 4. SG Krottelbach/Ohmbach (10), 5. SC Vogelbach (7).

Abstiegsregelung: Die B-Klasse soll wieder aus zwei Staffeln zu je 16 Mannschaften bestehen. Bei aktuell 28 Mannschaften, maximal fünf Absteigern aus der A-Klasse und drei sicheren Aufsteigern aus der C-Klasse wäre man bei 36. Die Meister der drei Aufstiegsrunden steigen in die A-Klasse auf, blieben 33 Teams. Das ist schon der schlimmste Fall, ein Absteiger aus drei Abstiegsrunden. In diesem Falle müssten die Letzten in einer Entscheidungsrunde den einzigen Absteiger ausspielen. Würden aus anderen Gründen, beispielsweise wenn es weniger Absteiger aus der A-Klasse gibt oder einzelne Teams zurückziehen, Mannschaften fehlen, könnte auch noch eine vierte Mannschaft aus der C-Klasse aufrücken.

C-Klasse Kusel-Kaiserslautern

Gruppe A1/A2 (Aufstiegsrunde)

1. SpVgg Glanbrücken (20), 2. SG Haschbach/Schellweiler II (17), 3. SGV Elschbach (16), 4. SV Kottweiler-Schwanden II (15), 5. SG Föckelberg/Bosenbach II (14), 6. TuS Gries (11), 7. SV Miesau II (6), 8. US Youth Soccer Europe (6), 9. SSC Landstuhl II (5), 10. SG Pfeffelbach/Konken (2).

Gruppe B1/B2 (Aufstiegsrunde)

1. TSG Wolfstein-Roßbach II (20), 2. FV Ramstein III (19), 3. SG Pfeffelbach/Konken II (15), 4. SG GlanAlb II (14), 5. SG Breitenbach/Dunzweiler II (12), 6. SpVgg Welchweiler II (12), 7. SG Schrollbach/Rehweiler II (10), 8. SV Mackenbach II (6), 9. TuS Schönenberg II (4), 10. SpVgg Glanbrücken II (3).

Aufstiegsregelung: Die Meister der beiden Aufstiegsrunden steigen (sofern aufstiegsberechtigt) auf, die Zweitplatzierten duellieren sich um den dritten Aufstiegsplatz. Fehlen in der B-Klasse am Ende Mannschaften, um auf die Gesamtzahl 32 zu kommen, kann auch eine vierte Mannschaft aufsteigen.

Die übrigen Mannschaften aus den C-Klassen bestreiten eine Platzierungsrunde.