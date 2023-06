Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fussball: Als ungeschlagener Meister der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern steigt die TSG Wolfstein-Roßbach in die Bezirksliga auf. Dafür sieht sie sich gerüstet, geht die ganze Sache mit Beginn der Sommervorbereitung am 30. Juni aber auch demütig an.

78 von 84 möglichen Punkten, ein Torverhältnis von 113:18. In 15 von 28 Meisterschaftsspielen stand hinten die Null, alle 14 Heimspiele wurden gewonnen, 14 verschiedene Schützen trafen