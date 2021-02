Die Temperaturen können die nächsten Tage mit reichlich Sonnenunterstützung langsam wieder in den vorfrühlingshaften Bereich klettern.

Allgemeine Lage

Das kräftige Hoch über Mitteleuropa verlagert sich mit seinem Schwerpunkt zum Balkan. Die Luftdruckunterschiede werden geringer, und der Wind flaut ab. Nach Wochenmitte erreichen uns von Nordwesten schwache Störungen und kühlen die Luft erneut ab. Zum Wochenende legt sich dann von Westen die nächste Hochdruckzone mit freundlichem, aber recht kühlen Wetter über unsere Region.

Vorhersage

Montag: Zu Wochenbeginn strahlt von morgens bis abends die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel. Nach kaltem Beginn und teilweise leichten Frost erwärmt sich die Luft im Tagesverlauf. Die Nacht auf Dienstag wird sternenklar und die Temperaturen gehen zurück.

Dienstag: Nach örtlich leichtem Frost aber häufigeren Bodenfrösten verwöhnt uns wieder verbreitet die Sonne. Lediglich einige Schleierwölkchen zieren den blauen Himmel. Bei abflauendem Ostwind kann sich die Luftmasse bis zum Nachmittag weiter erwärmen.

Mittwoch: Heute ziehen Schleierwolken auf und trüben den Himmel langsam ein. Sonst scheint jedoch nochmal häufig die Sonne, und es wird tagsüber angenehm mild. Zum Abend verdichtet sich die Bewölkung, Regen fällt aber nur vereinzelt.

Donnerstag: Es wechseln sich dichtere Wolken mit kurzen freundlichen Phasen ab. Gelegentlich kann es etwas tröpfeln oder schwache Schauer niedergehen. Die Temperaturen gehen mit nördlichem Wind zurück.

Weiterer Trend

Am Freitag bleibt es wechselnd bis stärker bewölkt, aber eher trocken. Die Temperaturen gehen weiter zurück. Am Samstag und Sonntag strahlt wieder verbreitet die Sonne, aber es bleibt bei östlichem Wind recht kalt, und in den Nächten muss verbreitet mit Frost gerechnet werden.