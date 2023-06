Der Marktplatz wird sich am letzten Juni-Wochenende wieder in eine Feiermeile verwandeln. Das Marktplatzfest steht vor der Tür. Die Veranstalter setzen auf viel Musik, Kulinarisches, aber auch auf kleinere Neuerungen.

Seit 1980 steht im Sommer immer eine große Party auf dem Waldmohrer Marktplatz an. Bis in jüngste Zeit zeichneten Vereine aus der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr dafür verantwortlich. Die Zuständigkeiten mögen sich mit dem Zusammenlegen der Verbandsgemeinde geändert haben. Geblieben ist indes ein dreitägiges Programm, das jüngere und ältere Besucher ansprechen soll. „Es ist eine Veranstaltung von Bürgern für Bürger“, betont Kulturbeigeordneter Werner Braun mit Blick darauf, dass es die Vereine in der Stadt mitsamt den beiden Kirchengemeinden sind, die mittlerweile das Marktplatzfest tragen, das von 23. bis 25. Juni begangen wird. Das Motto: „Es wird gefeiert.“

Eröffnet wird die Veranstaltung, die Stadtbürgermeister Jürgen Schneider als das „wichtigste für Waldmohr im ganzen Jahr“ bezeichnet, mit dem Fassbieranstich am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr. Schneider steht dabei Kuseline Lena Stutzkeitz zur Seite. Bereits eine Stunde früher öffnen die Verkaufsstände ihre Pforten. Um 20 Uhr werden Abel Trigó und Band die Bühne entern. Braun verspricht einen „temperamentvollen, feurigen Auftakt“, der mit einer „großartigen Ton- und Lichtshow“ das Publikum sicherlich begeistern werde. Trigó, gebürtiger Mönchengladbacher mit spanischen Wurzeln, vereine in seinen eigenen Songs Stilelemente aus Pop, Rock und Alternativem Rock, aber auch aus Flamenco und klassische Musik.

Wanderung neu im Programm

Für „Rock’n’Roll der 1950er- und 1960er-Jahre“ stehen „The Alligators“. Die saarländische Band ist in der Region bekannt. Mit Gesang, Gitarre, Halbakustikgitarre, Kontrabass und Drums wird sie am Samstag ab 20 Uhr auf dem Marktplatz zu hören sein. Essen und Getränke gibt es ab 18 Uhr, Kaffee und Kuchen bei der protestantischen Kirchengemeinde ab 16 Uhr. Neu im Programm ist die geführte Wanderung. Start ist am Samstagmorgen um 10 Uhr am Marktplatz. Peter Metzger-Wobido, Wanderführer in der Verbandsgemeinde, wird die Gruppe begleiten. Es wird die Möglichkeit geben, mit einem anderen Wanderführer nach Waldmohr zurückzukehren oder mit Metzger-Wobido noch weiter die Gegend zu erkunden.

„Der Sonntag ist Familientag“, betont Braun. Den Auftakt bildet ein ökumenischer Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Marktplatz. Anschließend spielt traditionell die Pfarrkapelle Kübelberg zum Frühschoppen auf. Ab 14.30 Uhr werden die Kinder und Jugendlichen der Tanzsportabteilung des TV Waldmohr ihr Können zeigen. Das Duo Herztöne, dahinter verbergen sich Jennie Kloos und Sanne Braun, werden ab 15.30 Uhr für musikalische Unterhaltung sorgen.

Bauhof sorgt für den Aufbau

Verschiedene Vereine – VfB, HSV, SPD, Obst- und Gartenbauverein, der Tennisclub sowie der Verkehrs- und Gewerbeverein – sorgen dafür, dass niemand hungrig und durstig bleibt. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr öffnet wieder seine Weinlaube. Das Jugendhaus betreut die Hüpfburg. „Jede Menge freiwillige Helfer sind im Einsatz“, sagt Braun. Außerdem gibt es einen Süßwaren- und Eisstand.

Für den Aufbau der Stände und das Herrichten des Platzes sorgen laut Schneider die Mitarbeiter des Bauhofs. „Das könnten die Vereine heute überhaupt nicht mehr leisten.“ Auch für die Sicherheit und Versicherung kommt die Stadt auf. Ohne Sponsoren aber wäre das Fest kaum zu stemmen, „wobei wir schon darauf achten, die Ausgaben möglichst niedrig zu halten“, betont er. Für die Besucher stehen Parkplätze im Umfeld des Platzes zur Verfügung. Alle öffentliche Toiletten werden zugänglich sein, auch die im Gebäudekomplex W4. Geplant ist ein Bustransfer vom Seniorenheim Haus am Schachenwald zum Marktplatz.