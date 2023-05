Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie tragen so klangvolle Namen wie „Shit Happens“, „Dartprisonne Reloaded“, „Babalous“ oder „Bullseye“: die Teams beim Elektronischen-Dart (E-Dart) in der Westpfalz. Gerade erst in die A-Klasse aufgestiegen ist das Team „Shit Happens“ aus Schönenberg-Kübelberg. Aber auch die Freunde des traditionellen Steeldart sind in der Kuseler Umgebung zu finden – sogar Bundesligaspieler gibt es.

Gespielt werden kann derzeit im E-Dart-Verband Westpfalz, der zum Deutschen Sportautomatenbund (DSAB) gehört, freilich nicht – denn Training und Spiele