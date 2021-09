Sechs Corona-Neuinfektionen schlagen am Dienstagnachmittag zu Buche: einer in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, vier in der VG Lauterecken-Wolfstein und zwei im Oberen Glantal. Damit sind beim Landkreis Kusel 82 aktuelle Infektionsfälle gemeldet. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, steigt der Inzidenzwert weiter auf 32,4 – zuletzt lag er zwei Tage bei 27,0, davor bei 24,3. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für die Westpfalz wird auf 1,1 berechnet. Der Anteil der Corona-Patienten an der Intensivbettenkapazität liegt landesweit bei 4,34. Damit ist der Landkreis Kusel weiter in der automatisch geltenden Warnstufe 1.

Info



Sieben-Tage-Inzidenz: Warnstufe 1 – bis 100, Warnstufe 2 – 101 bis 200, Warnstufe 3 – über 200; Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (bezogen auf das Versorgungsgebiet Westpfalz ): Warnstufe 1 – bis vier neu aufgenommen Hospitalisierungsfälle je 100.000 Einwohner, Warnstufe 2 – fünf bis zehn, Warnstufe 3 – über zehn; Anteil Corona-Patienten bei Intensivbetten (landesweit): Warnstufe 1 – bis zu sechs Prozent, Warnstufe 2 – mehr als sechs bis zwölf Prozent, Warnstufe 3 – mehr als zwölf Prozent.

Erreichen an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils zwei der drei Leitindikatoren mindestens den festgelegten Wertebereich, gilt ab dem übernächsten Tage die nächste Warnstufe . Mit dem gleichen Mechanismus wird die Warnstufe bei Unterschreitung der Werte wieder herabgesetzt.