Am Mittwoch wurden im Vergleich zum Vortag keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 2225 Personen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, als genesen gelten 2126, 68 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Derzeit sind im Kreis 31 aktive Infektionsfälle bekannt – 14 im Oberen Glantal, 13 in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan und vier in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert liegt unter Berücksichtigung der im Kreis gemeldeten US-Streitkräfte bei 4,0.