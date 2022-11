Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Donnerstag 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – sechs in der VG Altenglan-Kusel, fünf in der VG Lauterecken-Wolfstein und sieben im Oberen Glantal. Im Kreis sind derzeit 498 aktive Corona-Fälle registriert. Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis stieg auf 28.513 seit Beginn der Dokumentation. Der Inzidenzwert liegt unter Berücksichtigung der im Landkreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte bei nun 187,2.