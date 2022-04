Was soll da noch anbrennen: Bequem können sich die Spieler des TV Grumbach zurücklehnen. Der Spitzenreiter, der der Meisterschaft in der C-Klasse Birkenfeld entgegen eilt, hat spielfrei. Formsache dürften auch die Auftritte der heißen Aufstiegsanwärter in den beiden Kuseler C-Klasse-Aufstiegsgruppen sein.

Mit einem furiosen 12:0-Erfolg sind die Grumbacher in die Aufstiegsrunde 2 der C-Klassen im Fußballkreis Birkenfeld gestartet. Damit bleibt die Weste blütenweiß. Bei fünf Zählern Vorsprung auf die SG Unnertal II und den TuS Niederbrombach kann dem Team um Spielertrainer Carsten Janzen wohl kaum mehr etwas passieren.

Vorzeitig entschieden ist der Kampf um die beiden vordersten Plätze wohl auch in den Aufstiegsrunden der C-Klassen im Kreis Kusel. Nach wie vor halten die SpVgg Glanbrücken und die Reserve der TSG Wolfstein-Roßbach die besten Karten. Die Glanbrücker sind am Sonntag (13.15 Uhr) beim SV Kottweiler-Schwanden II zu Gast und treffen auf einen der wenigen ernstzunehmenden Konkurrenten. Die Zweitvertretung der Rowos hingegen empfängt als Spitzenreiter der Gruppe B zeitgleich Glanbrückens Reserve.

Spiele im Überblick

C-Klasse Kus-Kai Gruppe A Aufstiegsrunde: TuS Gries - SSC Landstuhl II (So, 12.30), SV Kottweiler-Schwanden II - SpVgg Glanbrücken, SG Föckelberg/Bosenbach II - SGV Elschbach, SV Miesau II - SG Pfeffelbach/Konken (alle So, 13.15), SG Haschbach/Schellweiler II - US Youth Soccer Europe (So, 15).

C-Klasse Kus-Kai Gruppe A Platzierungsrunde: FC Queidersbach II - SV Hefersweiler, SC Vogelbach II - SpVgg Welchweiler, SG Krottelbach/Ohmbach II - SG Schrollbach/Rehweiler (alle So, 13.15), SV Hauptstuhl II - SV Kaulbach-Kreimbach (So, 15).

C-Klasse Kus-Kai Gruppe B Aufstiegsrunde: TuS Schönenberg II - SG Schrollbach/Rehweiler II (So, 13), TSG Wolfstein/Roßbach II - SpVgg Glanbrücken II, SG Breitenbach/Dunzweiler II - SG Pfeffelbach/Konken II, SG GlanAlb II - SpVgg Welchweiler II (alle So, 13.15), FV Olympia Ramstein III - SV Mackenbach II (So, 15).

C-Klasse Kus-Kai Gruppe B Platzierungsrunde: SV Nanz-Dietschweiler III - SG Bechhofen/Lambsborn II (So, 13), TuS Glan-Münchweiler II - SV Hefersweiler II (So, 13.15), SV Spesbach II - VfR Hundheim-Offenbach/Hinzweiler II (So, 14).

C-Klasse Bad Kreuznach 2 Aufstiegsrunde: FSV Reiffelbach - SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg (So, 15)

C-Klasse Bad Kreuznach 2 Platzierungsrunde:SG Veldenzland II - TuS Waldböckelheim III (So, 13), SG Nordpfalz II - FSV Rehborn II (So, 15).

C-Klasse Birkenfeld 1 Aufstiegsrunde: SG Perlbachtal II - SG Idarwald II (So, 13).

C-Klasse Birkenfeld 2 Platzierungsrunde: FC Achtelsbach II - ASV Langweiler/Merzweiler III (Sa, 17).