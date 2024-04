In der Fußball-C-Klasse Kusel-Kaiserslautern gelang dem SV Spesbach II ein spektakulärer Kantersieg. Unterhaltsam waren auch die Partien in Kindsbach und in Kaulbach-Kreimbach, die jeweils mit einem 4:4-Unentschieden endeten.

Gruppe 1

SG Haschbach/Schellweiler II - SV Hefersweiler 1:7. Hefersweiler spielte zielstrebig nach vorne und führte bereits zur Pause mit 4:1. Bis zum Schlusspfiff schraubten die Gäste den Endstand auf 7:1 hoch. Molter hatte zum zwischenzeitlichen 1:3 für die SG getroffen. Auf der Gastgeber-Seite waren Sebastian (3), Glaß, Willrich und Heß (2) erfolgreich.

SG Pfeffelbach/Konken - TSG Burglichtenberg II 3:0. Die Gastgeber zeigten eine souveräne Leistung und fuhren einen 3:0-Heimsieg ein. Ein Hattrick von Benjamin Hinkelmann sicherte den Sieg.

SpVgg Welchweiler - SV Herschweiler-Pettersheim II 5:1. Die Gastgeber hatten die bessere Spielanlage und feierten einen verdienten 5:1-Heimsieg. Hönsch, Spiegel, Kupferschläger, Saitaj und Oeser sorgten für den ungefährdeten Heimerfolg für Welchweiler.

SG Schrollbach/Hauptstuhl II - TuS Glan-Münchweiler II 1:0. In einer über weite Strecken ausgeglichnen Partie gelang der SG Schrollbach der einzige Treffer. Durch das 1:0 durften die Hausherren ihren dritten Sieg der Saison feiern.

SV Kaulbach-Kreimbach - SG Hirsau II 4:4. Die Gastgeber hatten lange die Nase vorn, mussten sich aber mit einem Punktgewinn zufrieden geben. Ein 3:1 und eine 4:2-Führung reichten dem Tabellenzweiten letztlich nicht. Torschützen: Barz, Spieckermann, Kisadi, hinzu kam ein Eigentor - Clos, Lerge (2), Dech.

US Youth Soccer Europe - TuS Landstuhl 0:2. Benedikt Stutzinger gleich nach der Pause sowie Yannick Staudinger (65.) trafen für den TuS aus der Sickingenstadt zum Sieg bei den US-Boys.

Gruppe 2

SpVgg Welchweiler II - SSC Landstuhl II 1:1. Ein Treffer in der dritten Minute sorgte für die frühe Führung des SSC. Welchweiler zeigte sich in der Folge bemüht, doch der Ausgleich viel erst kurz vor Schluss. In der 81. Minute traf Philip Pfleger zum 1:1.

SV Mackenbach II - SV Kottweiler-Schwanden II 6:0. Nach 20 Minuten führe Mackenbach bereits mit 3:0 und die Partie war vorentscheiden. Der SVM blieb am Drücker und gewann die Begegnung mit 6:0. Gholizadeh, Blauth (2), Beysiegel (2) und Holm erzielten die Tore.

FV Kindsbach II - SV Nanz-Dietschweiler III 4:4. In einer spektakulären Begegnung lag Kindsbach zunächst mit 1:0 und 2:1 in Front. Nanz-Dietschweiler drehte die Begegnung im Anschluss zum Stand von 4:2. Die Hausherren gaben sich jedoch nicht geschlagen und erzielten zwei Treffer zum 4:4-Endstand. Tore: Lüer, Bossung, Weber, Peschken - Luthringshauser (2), Bredel (2).

SV Spesbach II - SG Pfeffelbach/Konken II 18:0. In einer einseitigen Begegnung dominierte Spesbach nach Belieben und gewann mit 18:0. Die Tore erzielten Moses, Spielberger (4), Leßmeister (5), Richter (3), Wingert (3), Dausend und Croot.

SG Breitenbach/Dunzweiler II - FV Ramstein III 1:9.