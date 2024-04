In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg gelang dem Tabellenvorletzten FV Kriegsfeld mit einem Remis gegen den Tabellenzweiten SG Eintracht Kaiserslautern II ein kleiner Coup. In der Gruppe Süd lässt Ligaprimus SV Mehlbach wichtige Punkte liegen. SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II holt einen knappen Sieg und festigt Tabellenplatz drei.

Gruppe Nord

SG Stetten/Gauersheim II - SSV Dreisen 5:3. Tabellenschlusslicht Dreisen ging in der 13. Minute durch Torjäger und Spielertrainer Jens Gemünd in Führung. Die Hausherren lieferten jedoch die perfekte Antwort und drehten das Spiel mit einem Doppelschlag durch Dennis Nostadt (19.) und Yannis Guthy (23.) auf 2:1. Noch vor der Pause war es erneut Gemünd (41.), der den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel netzte Gemünd zum dritten Mal ein und brachte Dreisen wieder in Führung. Stetten/Gauersheim drehte die Partie allerdings ein zweites Mal durch Treffer in der 71. und 83. Minute. In der Nachspielzeit entschieden die Gastgeber die Partie dann endgültig und gewannen in Summe verdient mit 5:3. Alle drei Treffer wurden von Dennis Nostadt erzielt, der sich mit dieser Leistung zum Matchwinner krönte.

SV Gundersweiler II - SG Appeltal II 7:2. Die Gastgeber waren klar überlegen und brachten vor allem in der zweiten Halbzeit die Tormaschine ins Rollen. Folgerichtig führten sie nach 68 Minuten mit 6:0. Die Gäste konnten danach lediglich ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Aaron Hofmann (79.) und Jacob Leidinger (90.) erzielten die beiden Treffer für die Zweitbesetzung der SG Appeltal. Gundersweiler gewann am Ende hochverdient mit 7:2. Die Tore für den SV Gundersweiler II erzielten Christoph Wasem (8., 68.), Philip Fingerhut (44.), Tobias Stumpf (50.), Maximilian Metzroth (55.), Adriano Weiß (57.) und Florian Fett (84.).

SG Münchweiler/Als.-Langmeil II - TSG Zellertal II 1:3. In einem Spiel auf Augenhöhe erwischten die Gäste den besseren Start in die Partie und nutzten einen Fehler der Hausherren eiskalt zur Führung aus. Tim Welker (8.) erzielte das Tor. Nach mehreren Chancen auf beiden Seiten waren es dann die Gastgeber, die kurz vor der Pause in Form von Kosai Boukadida (39.) den Ausgleich erzielten. Auch im zweiten Durchgang ergab sich ein ähnliches Bild, mit dem besseren Ende für die Zellertaler. Sven Kühlwein (53.) und erneut Tim Welker (84.) sorgten mit ihren beiden Treffern für den 3:1-Auswärtserfolg.

FC Marnheim - SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II 3:2. Lukas Kober (5.) brachte die Gäste früh in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bekam Marnheim einen Elfmeter zugesprochen. Christian Selle (45. +3) verwandelte diesen zum 1:1-Halbzeitstand. Durch den Treffer kamen die Gastgeber zurück ins Spiel und auch besser aus der Kabine. Direkt nach Wiederanpfiff traf Calvin Zöll (47.) zur Marnheimer Führung. In der 60. Minute wurde wieder auf Elfmeter für die Hausherren entschieden. Auch dieser wurde anschließend verwandelt. Der Anschlusstreffer von Steffen Mangold (80.) hatte keine weitere Auswirkung auf den Spielverlauf. Der FC Marnheim rückt damit bis auf drei Punkte an den Zweitplatzierten SG Eintracht Kaiserslautern II ran. Die Eintracht hat allerdings noch zwei Spiele mehr in der Rückhand.

FV Kriegsfeld - SG Eintracht Kaiserslautern II 1:1. Aufstiegsaspirant SG Eintracht Kaiserslautern II tat sich beim Tabellenvorletzten lange schwer. Die Gastgeber leisteten überragende Defensivarbeit und kamen vereinzelt auch vors Tor der Gäste. Erst in der 75. Minute kam Kriegsfeld dann bittererweise, nach einem Schuss von Eintrachts Marius Schulz, durch ein Eigentor in Rückstand. Pascal Kirchner sorgte in der 87. Minute allerdings noch für den umjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand. Kriegsfeld beendet damit die seit Ende Oktober anhaltende Siegesserie der Eintracht.

Gruppe Süd

SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II - NMB Mehlingen-Baalborn II 2:1. Der zweifache Torschütze Marc Bollenbacher (4., 44.) sorgte für die 2:0-Pausenführung der Gastgeber. Lukas Arbeiter (58.) traf nur drei Minuten nach seiner Einwechselung zum Anschlusstreffer. Es blieb jedoch beim knappen Heimsieg für die SG, die damit weiterhin im Rennen um die Aufstiegsplätze bleibt.

SV Mölschbach II - TuS Ramsen II 2:0. Maximilian Stegmann erzielte bereits nach sieben Minuten die Führung für die Hausherren. Erst in der 74. Minute legte Mölschbachs Zweitbesetzung ergebnistechnisch nach und erhöhte auf 2:0. Den Treffer erzielte Lars Ketturkat. Die Gäste hatten nur wenig entgegenzusetzen, da Mölschbach das Spielgeschehen über weite Strecken kontrollierte.

VfL Kaiserslautern II - SG Siegelbach/Erfenbach III 4:2. Tim Nauerz (5.) brachte die Gastgeber früh in Führung. Weitere Tore ließen jedoch auf sich warten, obwohl die Zweitbesetzung des VfL mehr vom Spiel hatte. Die Schlussphase des Spiels hatte dafür jedoch umso mehr zu bieten. Julian Domis (76.) und Sinan Tokgöz (80.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Die Hausherren blieben davon gänzlich unbeeindruckt und erspielten sich Chance um Chance. So war es Jonathan Djopnang, der mit seinen beiden Treffern (83. und 87.) die Führung des VfL wiederherstellte. Arol Tagueguim (90.) besiegelte mit seinem Treffer zum 4:2 den späten Sieg dann endgültig.

SV Mehlbach - TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II 2:2. Tabellenführer Mehlbach geriet gegen die stark aufspielenden Gäste gleich zweifach in Rückstand. Luke Stephens (32.) und Pascale Simon (43.) trafen zur 2:0-Führung der Finkenbacher. Die Hausherren bewiesen Moral und sorgten mit einem Doppelschlag durch Goalgetter Vander Nascimento da Costa Frota (57.) und Dustin Zwally (60.) für den verdienten Ausgleich. Am Ende blieb es nach einem zähen Kräftemessen zweier starker Teams beim Remis. Mehlbach lässt damit zwei wichtige Zähler liegen, bleibt vorerst jedoch Tabellenführer.

FSV Kaiserslautern - SG Eintracht Kaiserslautern 1:2. Eintrachts Routinier Hector Sandler brachte die Gäste im Stadtduell bereits nach drei Minuten in Führung. In der 38. Minute war es erneut Sandler, der auf 2:0 für die Eintracht erhöhte. Dennis de Leon traf in der 52. Minute zum Anschluss des FSV. Danach spielten beide Teams mit offenem Visier, weitere Tore blieben jedoch aus, was im knappen Sieg der Eintracht aus Kaiserslautern resultierte.