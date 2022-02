Ein Remis könnte reichen. Im Falle eines Sieges bei der SGV Elschbach am Sonntag (14.30 Uhr) kann die SpVgg Glanbrücken vorzeitig den Gruppentitel feiern.

Anders als in höheren Etagen ist in der C-Klasse der Primus in der Gruppe A1 ja schon fast durch. Zu groß ist das Leistungsgefälle der vier Gruppen, als dass sich an der Vorrunden-Platzierung noch allzu viel ändern sollte. Somit entscheiden die Punkte zum Mitnehmen. Und da haben die Glantaler (17) eben schon jetzt einen mehr als der direkte Verfolger. Elschbach ist also zum Siegen verdammt.

Im Dezember war die Partie seitens des SGV kurzfristig abgesagt worden - sehr zum Ärger von Glanbrückens Spielertrainer Christoph Dick, der nun mit seinem Team am Sonntag die passende Antwort geben möchte.

Die Spiele im Überblick

C-Klasse KUS-KL A1: SpVgg Welchweiler - US Youth Soccer Europe, SG Schrollbach/Rehweiler - SG Pfeffelbach/Konken, SV Kaulbach-Kreimbach - TuS Gries , SGV Elschbach - SpVgg Glanbrücken, SV Hefersweiler - SV Neumühle (alle So, 14.30)

C-Klasse KUS-KL A2: SV Hauptstuhl II - SSC Landstuhl II, SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg II - SC Vogelbach II, SG Föckelberg/Bosenbach II - SV Miesau II, SG Krottelbach/Ohmbach II - SV Kottweiler-Schwanden II, SG Haschbach/Schellweiler II - FC Queidersbach II (alle So, 12.45)

C-Klasse KUS-KL B1: TSG Burglichtenberg II - SV Mackenbach II, TuS Glan-Münchweiler II - SV Spesbach II, SG Breitenbach/Dunzweiler II - TuS Schönenberg II, SG GlanAlb II - TSG Wolfstein/Roßbach II (alle So, 12.45), SG Bechhofen/Lambsborn II - VfR Hundheim-Offenbach/Hinzweiler II (So, 14.30)

C-Klasse KUS-KL B2: SV Hefersweiler II - FV Olympia Ramstein III, SG Schrollbach/Rehweiler II - SG Pfeffelbach/Konken II, SpVgg Welchweiler II - US Youth Soccer Europe II (alle So, 12.45).