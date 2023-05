Das in Zweibrücken stationierte Fallschirmjägerregiment 26 führt in den kommenden Wochen mehrere Übungen im Saarland und in Rheinland-Pfalz durch. Laut Ankündigung findet zwischen Montag, 22., und Freitag, 26. Mai, eine Gefechtsübung mit insgesamt 70 Soldaten, 14 Radfahrzeugen und drei Hubschraubern statt. In Homburg wird laut Mitteilung der Bundeswehr der Bereich des Güterbahnhofs besonders betroffen sein. Bei der Übung werde Übungs- und pyrotechnische Munition eingesetzt. Einige Tage später, am Donnerstag, 1. Juni, ist zudem eine Gefechtsausbildung in den Orten Breitenbach, Homburg, Illingen und Tholey mit zehn Soldaten, vier Radfahrzeugen und vier Flugzeugen geplant. Während der Übungen könne es zu Einschränkungen und Gefahren, vor allem im Straßenverkehr, kommen, heißt es in der Mitteilung.