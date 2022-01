In den kommenden Wochen, voraussichtlich bis Ende Februar, werden Bauteile für die Windkraftanlagen Olsbrücken zu ihrem Zielort gebracht. Autofahrer müssen sich deshalb vor allem nachts auf Beeinträchtigungen oder kurze Sperrungen einstellen. Wie die Kreisverwaltung Kusel mitteilt, fahren die Schwertransporte auf der A62 bis nach Kusel. Von dort aus geht es über die B420 bis nach Lauterecken und dann auf der B270 bis zu den Umladeplätzen am Schwimmbad Wolfstein und in Kreimbach-Kaulbach. Über die Kreisstraße fährt der Schwertransport in Richtung Niederkirchener Ortsteil Morbach (Kreis Kaiserslautern). Zwischen den Umladeplätzen und Morbach seien laut Kreisverwaltung auch tagsüber kurze Sperrungen möglich.