„Das wird eine enge Kiste“: „Bepa“-Coach Thomas Löber spricht vom Rennen um einen Platz über dem Strich. Mit der SG Rockenhausen/Dörnbach ist am Sonntag (16 Uhr) ein Rivale um einen Platz in der Titelrunde zu Gast. In Nanzdietschweiler ist schon wieder Kerwe. Der SVN erwartet nicht zuletzt deshalb schon am Samstag (16 Uhr) den FV Weilerbach.

Vor Wochenfrist mussten sich die beiden Bezirksligisten aus dem Landkreis jeweils mit einem Remis begnügen. „Ein Rückschlag“, findet Thomas Löber beim Blick