Am Mittwochnachmittag, 31. Januar, nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses aus. Die Täter brachen in das Gebäude ein, durchwühlten Schränke und stahlen einen Geldbeutel und Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken entgegen unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.