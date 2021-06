In Jettenbach beteiligt man sich von 18. bis 20. Juni an den rheinland-pfälzischen Bewegungstagen. Radeln, Wassergymnastik, Laufen – wer sich bewegen will, findet am Wochenende jeden Tag ein neues Angebot.

Die Initiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ des Landessportbundes organisiert vom 18. bis 20. Juni die ersten landesweiten Bewegungstage. In vielen Kommunen werden an diesen Tagen kostenlose Mitmachaktivitäten angeboten.

„Die Kuseler Bewegungsmanagerin Marie Schwindinger hat mich dazu animiert, auch in Jettenbach ein Programm anzubieten“, sagt Wolfgang Kehrein. Er ist nicht nur Vereinsmanager beim TuS Jettenbach, sondern auch Vertrauenscoach beim Landessportbund und fungiert als Koordinator für die Bewegungstage in seiner Heimatgemeinde.

„Daraufhin habe ich mir Gedanken gemacht, welche Aktivitäten man anbieten könnte“, so der Jettenbacher weiter. Herausgekommen ist ein abwechslungsreiches Programm für Jedermann. So ist der Freitag der „Tag des Rades“. Dabei können die Teilnehmer ab 16 Uhr zu einer Radwanderung unter der Führung von Frank Naumann zum Eulenkopf in Eulenbis aufbrechen. Start und Ziel ist das Freizeitgelände in der Austraße. Die Fahrstrecke beträgt hin und zurück rund 15 Kilometer und ist für Radler jeden Alters sowie für Familien geeignet. Wer teilnehmen möchte, muss einen Helm tragen und funktionstüchtige Bremsen am Rad vorweisen können.

Keine Anmeldung

Samstags ist der „Tag des Wassers“. Ab 10 Uhr bietet Sigune Clemens im Jettenbacher Freibad einen Schnupperkurs in Aquagymnastik. Zielgruppe sind alle Personen mit Affinität zum Wasserbewegungssport. Zum Abschluss steht der Sonntag unter der Überschrift „Tag der Sohle“. Susanne Rode vermittelt auf einer 5,5 Kilometer langen Strecke rund um Jettenbach einen Einblick in „das Erspüren des Körpergefühls“ beim kontrollierten Gehen und die positiven Auswirkungen dieses Bewegungssports auf die innere Kraft und Ruhe. Start und Ziel ist wieder das Freizeitgelände in der Austraße. Die Tour dauert etwas mehr als eine Stunde – wer möchte, kann seine Hanteln mitbringen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Anzahl der Teilnehmer pro Gruppe ist zwar begrenzt. „Allerdings könnte man je nach Nachfrage mehrere Gruppen einteilen“, sagt Kehrein. So könnten bei der Radwanderung beispielsweise 20 Radler teilnehmen. „Wenn es mehr Interessenten gibt, könnte eine zweite Gruppe mit ein wenig Abstand zur ersten Gruppe hinterherradeln.“ Wer genau wissen möchte, ob er noch an einer Aktivität teilnehmen kann, kann sich vorab mit Koordinator Wolfgang Kehrein in Verbindung setzen.

Info

Alle Teilnehmer sind über das Vertrauenscoach-Projekt des Landessportbunds unfallversichert. Die Datenerfassung erfolgt laut gültiger Corona-Verordnung. Gesamtkoordinator Wolfgang Kehrein ist telefonisch unter 06385 5534 oder per E-Mail an Kehrein-Wolfgang@t-online.de zu erreichen.